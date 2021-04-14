شكرا لقرائتكم خبر عن موجة شديدة الحرارة خلال شهر رمضان .. الأرصاد تكشف عن تقلبات الطقس (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تقلبات حالة الطقس خلال شهر رمضان، وقال إن البلاد ستتعرض لموجة شديدة الحرارة تبدأ من منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف في تصريحات إعلامية بأن فصل الربيع الحالي الذي ينتهي في 20 يونيو المقبل، سوف يسجل أعلى درجات الحرارة في عام 2021 تصل إلى 40 درجة مئوية خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان.

وأضاف مدير التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في العام الماضي سجلت 43 درجة كانت في شهر يونيو، وقال من المتوقع في العام الحالي أن يتم تسجيل أعلى درجة حرارة خلال شهر رمضان.

وبرر مدير التنبؤات في هيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة إلى وجود منخفض جوي قادم من الصحراء الغربية الليبية، وسيدخل على القاهرة وباقي المحافظات مع وجود الرياح المصاحبة له جنوبية غربية، مما يسبب في ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام القبلة.

وتوقع شاهين درجات الحرارة خلال الأيام المقبل تصل إلى 38 درجة في القاهرة، بينما تصل إلى 40 درجة في محافظات جنوب وشمال الصعيد، فيما تصل إلى 37 درجة مئوية في مدن السواحل الشمالية، مؤكدا تأثر البلاد بالمنخفض الليبي، الذي يتحرك باتجاه مصر جهة الشرق مع نشاط في حركة الرياح على المناطق الغربية وستكون مثيرة للرمال والأتربة.

وناشد المواطنين ارتداء أغطية للرأس واقية من ارتفاع درجات الحرارة، في حال التعرض إلى أشعة الشمس لفترة طويلة أثناء فترة الصيام، مع الالتزام بقدر الإمكان بالتواجد في الأماكن الظليلة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.