شكرا لقرائتكم خبر عن 200 جنيه زيادة في طن الذرة الصفراء ..تعرف على سعر العلف اليوم الأربعاء 14-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر العلف في مصر، اليوم الأربعاء 14-4-2021، ارتفاع جديد خاصة في سعر الذرة الصفراء حيث بلغت الزيادة 200 جينيه في سعر الطن، فيما تعدت الزيادات الأيام الماضية 600 جنيه، واختلفت الأسعار بين المحافظات والمدن الواحدة، وسادت حالة من الترقب الحذر خوفاً من ارتفاع جديد في سعر الأعلاف خاصة النخالة والردة، بعدما واجه سوق الأعلاف موجهة ارتفاع خلال الأيام الماضية.

«المصرى اليوم» تنشر سعر العلف في مصر اليوم الاربعاء لدى تجار الاعلاف:

سجل سعر سوبر بادئ 23 % سعر 7740 للطن وسوبر نامي 21 % وسعر 7675 للطن، وسوبر ناهي 19 % سعر 7540 للطن، وسعر بادى نامى 21 % سعر 7350 للطن وسعر بياض انتاجي 17 % سعر 6360 للطن وسعر بياض انتاجي 16% سعر 6290 للطن.

وسجل سعر الذرة الدشيش 5000 جنيه للطن، والذرة الصفراء الصحيحة 5600 جنيه، تزامنا مع ارتفاع أسعار الذرة عالميا بنحو 5%، كما شهدت أسعار النخالة والردة ارتفاعا ملحوظا، ووصل سعر طن النخالة الخشنة (الردة) 165 جنيه للشيكارة باجمالى 4125 جنيه، وسجل سعر شيكارة الكسبة 150 جنيه إلى 250 جنيها حسب النوع والاضافات ليصل سعر الطن إلى 3000 جنيه على أساس سعر 150 جنيه للشيكارة و5000 جنيه على اساس سعر الشيكارة بـ250 جنيها، يضاف على السعر تكلفة النولون والشحن من ارض المصنع .

وتراوح سعر شيكارة الخلطات الجاهزة للعلف بين 165 و180 جنيها، كما سجل سعر طن الفول البلدى 15 الف جنيه والمستورد يتراوح حسب النقاوة والنوع بين 9 و10 و13 الف جنيه، كما ارتفع سعر الذرة المستوردة بحوالى 150 جنيه ليسجل سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي إلى 4930 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة الصفراء المستورد من أوكرانيا 4650 جنيه.

وسجل سعر طن قشر فول الصويا المعبأ 4200 جنيه وبلغ سعر طن مركزات دواجن نباتية 45% 10900 جنيه كما سجل طن قشر فول بلدى 4900 جنيه، في حين سجل سعر الطن من كسر الفول البلدى الخشن 7600 جنيه .

وتوقع تجار اعلاف ارتفاع جديد لأسعار العلف خلال الفترة المقبلة خاصة وانها تأتي تزامنا مع بدء موسم علف للمواشى المخصصة للذبح كأضحية في عيد الأضحى المبارك، ما يساهم في رفع أسعار الاعلاف بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للخدمات والمتابعة، توفير العلف من خلال زيادة مساحة الذرة في مصر بنحو 300 ألف فدان، لتصل إلى 3 ملايين فدان، خاصة أنها من المحاصيل الصيفية، فيما تراجع استيراد الذرة الصفراء بنحو %10 تقريبا، خلال العام الماضي2020، مقارنة بالعام السابق 2019، وبلغت واردات الذرة الصفراء خلال عام 2020 نحو 9 ملايين و782 ألف طن من أمريكا والأرجنتين وأوروجواي مقابل 11 مليون و60 ألف طن في 2019.

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