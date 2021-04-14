شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: إطلاق منصة للمنتجات الصديقة للبيئة بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في احتفالية تسليم شهادات تقدير لعدد 24 طالب بكليتي تكنولوجيا الإدارة والعلوم التطبيقية والفنون بالجامعة الألمانية بالقاهرة، إذ قاموا على مدار فصل دراسي كامل بتفيذ خطط تسويقية تمت تحت شعار Egypt Goes Green عبر مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لمنتجات صديقة للبيئة، خاصة بشركات قائمة في السوق المصري لدعوة المواطنين على أستخدامها بديلاً لمثيلتها المصنوعة من مادة البلاستيك الضارة للبيئة ذات الإستخدام الأوحد.

وأعلنت فؤاد إطلاق أول منصة للمنتجات الصديقة للبيئة برعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع الجامعة الألمانية يمكن من خلالها للطلبة مشاركة الوزارة في حملة اتحضر للأخضر خلال الصيف التي تقوم بحملات في الاسكندرية والساحل الشمالى، كما يمكن تنفيذ التجربة في محافظات أخرى، علاوة على جذب شركات خاصة للعمل معنا في هذا المجال.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الاحتفالية على اهتمام الدولة بالبعد البيئى في كافة المجالات نظراً لتأثيراته الكبيرة على الصحة والإقتصاد والإنسان، ففى مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة عملت جاهدة على الحد من إستخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الأستخدام على مدار العاميين الماضيين وكانت هناك العديد من المبادرات مثل Very Nile في حى الزمالك حيث توقف عدد ١٢٠ محل في الزمالك عن استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بالورقية والقماش، كما تم التعاون مع محافظة البحر الأحمر للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية في المحافظة، مشيرة أن عمل الوزارة خلال تلك الفترة كان بدون إطار تشريعى ينظم هذه العملية، نظراً لإحتياجها لإدارة متكاملة، لذا قامت الدولة بالتصديق على قانون إدارة المخلفات الجديد الذي أقر المسئولية الممتدة للمنتج لضمان التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية.

وأشارت وزيرة البيئة أن الوزارة عملت مع عدد من الشركات المنتجة للبلاستيك والذين يعملون مع عدد من شركات القطاع الخاص لتجميع البلاستيك وارساله للمصانع المسئولة عن تدويره، وتلك الشركات الكبري تقوم بمساعدة الشركات الصغيرة وتقدم العون لها.

وقد أعربت فؤاد عن سعادتها بالمشروعات المتميزة لطلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة والتى ركز معظمها على المخلفات البلاستيكية ذات التأثيرات السلبية على المسطحات المائية والكائنات الحية والتوازن البيئى.

وعقبت وزيرة البيئة على مشروعات الطلاب بأن جميعها عكست ما تقوم به الوزارة من جهود في مجال الحد من استخدام البلاستيك، مشيرة إلى تنوع المشروعات بين مشروعات عن إعادة إستخدام البلاستيك وأخرى قامت بعمل marketing متميز يمكن لها مشاركتنا في حملة اتحضر للأخضر لنشر الوعى البيئى التي تم إطلاقها برعاية السيد رئيس الجهمورية.

ومن جانبه أستهل الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة في كلمته بتثمين دور وزيرة البيئة في المشاركة في هذه الاحتفالية التي تساهم بدورها في فتح قنوات إتصال مباشر بين كليات الجامعة ووزارة البيئة التي بادرت بالتواصل مع الجامعة لتحفيز شبابها على مواصلة العمل البيئي وتوظيف مشاريعهم وافكارهم في هذا الصدد.

و نوه منصور خلال كلمته إلى ان الجامعة بصفتها مؤسسة أكاديمية للبحوث والتعليم والأبتكار، يمكنها أن تلعب دورًا محوريًا في التطرّق لهذه القضايا والتعامل معها وهو ما جعلها تتحوّل إلى جامعة خضراء أو بيئية. الـ Green University، فالجامعة تضع نصب عينيها الحرص على أن يتطرّق جميع الطلاب إلى قضايا الاستدامة والبيئة من خلال المقرّرات الدراسية والنشاطات اللامنهجية في الجامعة التي تجعل من مسيرتهم الدراسية تجربة رائعة في مجال الاستدامة والحفاظ على كوكبنا، فعلى على سبيل المثال وليس الحصر جاء ذلك ممثلاً في علوم توليد الطاقة النظيفة (كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات) ومناهج وأسس التسويق لنشر الوعى البيئى المجتمعى (كلية تكنولوجيا الإدارة وكلية العلوم التطبيقية والفنون) وعلوم إعادة التدوير (كلية العلوم التطبيقية والفنون ) ومكافحة التصحر والتنمية الحضرية ودراسات التنوع البيئى والحفاظ على الشواطىء(هندسة عمارة ومدني) إلى آخره من المجالات أخرى ذات الصلة، مدللاً أن الجامعة لديها أكبر منظومة متكاملة لتوليد وتخزين الطاقة الشمسية.

وأشار منصور أن الجامعة لديها سجل حافل من انجازات وابتكارات طلابها وخريجها في مجال تطوير المنتجات الصديقة البيئة استعرض منها شركة «»Up fuse – لخريجتي الجامعة- تم اختيار حقائبهم الصديقة للبيئة من قبل مسئولي منتدى شباب العالم في نسخته الثانية 2018 لكى توضع بداخلها الهدايا التذكارية المقدمة للمشاركين في المنتدى لما تميزت به من ببراعة التصميم والذوق الرفيع والجودة الشاملة، ويذكر انهم قامو بإنتاج ما يقرب من 10 آلاف شنطة صديقة للبيئة من 180 ألف من أكياس البلاستيك المعاد تدويرها ما ساهم في خلق أكثر من 50 فرصة عمل لمحدودى الدخل في منشية ناصر.

جديرا بالذكر أن العروض التي قام الطلاب بتقديمها شملت المنتجات (أقنعة قطنية معاد تدويرها وقابلة للغسل من انتاج شركة أب فيوز Up-Fuse التي اسستها يارا ياسين ورانيا رافع خريجتي كلية الفنون التطبيقية بالجامعة- حقائب تسوق صديقة للبيئة من انتاج شركة جٌماش Gomash- وشفاط للمشروبات مصنعة من مواد نباتية طبيعية مثل نشا الذرة أو قصب السكر من انتاج شركة Eearthly، وتحت إشراف الدكتور احمد وهبي نائب عميد كلية العلوم التطبيقة والفنون لشؤون الطلاب والدكتورة سارة الديب الأستاذ مساعد بكلية تكنولوجيا الإدارة وبرعاية الدكتور إيهاب كامل أبوالخير، وسابينا مولر عميدي الكليتين.