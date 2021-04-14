شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة دينية بالشرقية حول التكافل الاجتماعي والتعاون والتراحم بين الناس «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام المديرية بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتنظيم لقاء ثقافي ديني عن التكافل الإجتماعي والتعاون والتراحم بين الناس، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم، وذلك عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام الشيخ عاطف شومان، مدير عام التعليم الثانوي بمنطقة الشرقية الأزهرية بتقديم الندوة الدينية، والتي تحدث فيها عن التكافل الإجتماعي والذي يُعد من أبرز مظاهر التراحم والتعاون بين أبناء المجتمع الواحد، ويوضح أهمية التعاون التام بين أفراد المجتمع لتحقيق الصالح العام، حيث يشمل التكافل في الإسلام مدلولات البر والإحسان والصدقة والزكاة، ويبين ان من مميزات التكافل أنه يخاطب ضمير الإنسان وصفة الكرم فيه، وترغيبه في الأجر والثواب لتشجيعه على فعل الخير تجاه الآخرين عن رضا واقتناع ليحيا الجميع حياه كريمة.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب ،محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.