شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور متفرقة نتيجة حادث تصادم سيارتين على طريق «دسوق – دمنهور» في محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ميكروباص وعلى طريق طريق «دسوق – دمنهور» بنطاق مركز الرحمانية في محافظة البحيرة.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وبجروح وكسور وكدمات وسحجات متفرقة وهم، «سعد. م» 65 سنة، مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، و«عبدالمنعم . ج» 36 سنة، مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، و«وليد. ح» 42 سنة، مركز الرحمانية في محافظة البحيرة، و«صالح. أ» 35 سنة، محافظة أسيوط، و«محمود. م» 22 سنة، محافظة الإسكندرية، وشقيقته «تقي.م » 19 سنة، محافظة الإسكندرية.

تم نقل المصابين إلى مستشفي الرحمانية المركزي وتحرر محضر بالواقعة.