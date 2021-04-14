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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور متفرقة نتيجة حادث تصادم سيارتين على طريق «دسوقدمنهور» في محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ميكروباص وعلى طريق طريق «دسوقدمنهور» بنطاق مركز الرحمانية في محافظة البحيرة.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وبجروح وكسور وكدمات وسحجات متفرقة وهم، «سعد. م» 65 سنة، مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، و«عبدالمنعم . ج» 36 سنة، مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، و«وليد. ح» 42 سنة، مركز الرحمانية في محافظة البحيرة، و«صالح. أ» 35 سنة، محافظة أسيوط، و«محمود. م» 22 سنة، محافظة الإسكندرية، وشقيقته «تقي.م » 19 سنة، محافظة الإسكندرية.

تم نقل المصابين إلى مستشفي الرحمانية المركزي وتحرر محضر بالواقعة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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