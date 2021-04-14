شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور متفرقة نتيجة حادث تصادم سيارتين على طريق «دسوق – دمنهور» في محافظة البحيرة.
تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ميكروباص وعلى طريق طريق «دسوق – دمنهور» بنطاق مركز الرحمانية في محافظة البحيرة.
أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وبجروح وكسور وكدمات وسحجات متفرقة وهم، «سعد. م» 65 سنة، مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، و«عبدالمنعم . ج» 36 سنة، مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، و«وليد. ح» 42 سنة، مركز الرحمانية في محافظة البحيرة، و«صالح. أ» 35 سنة، محافظة أسيوط، و«محمود. م» 22 سنة، محافظة الإسكندرية، وشقيقته «تقي.م » 19 سنة، محافظة الإسكندرية.
تم نقل المصابين إلى مستشفي الرحمانية المركزي وتحرر محضر بالواقعة.
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