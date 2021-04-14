شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار فى أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت فى ثانى أيام شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء، 14 أبريل 2021، استقرارا نسبيا في ثانى أيام شهر رمضان الكريم، كما استقرت أسعار البط والرومى عند الأسعار التي حققتها فى أول يوم فى رمضان.

«المصري اليوم» تنشر أسعار البيض والدواجن والكتاكيت في مصر حسب أسعار المزرعة اليوم الأربعاء 14 أبريل ويزيد السعر من 4 إلى 5 جنيهات في المحلات التجارية وأسواق التجزئة بمختلف محافظات مصر.

اسعار الدواجن في مصر اليوم الاربعاء 14 أبريل 2021

سعر الدواجن البيضاء من 31 إلى 33 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البلدي من 35 إلى 37 جنيها للكيلو .

سعر الدواجن الأمهات من 21 إلى 23 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الساسو من 34 إلى 36 جنيها للكيلو .

اسعار الرومي في مصر اليوم الاربعاء 14 أبريل 2021

سعر الرومي البرونزي من 44 إلى 47 جنيه للكيلو.

سعر الرومي الأبيض من 36 إلى 42 جنيها للكيلو.

سعر الكتكوت الرومي عمر يوم من 16 إلى 17 جنيها.

سعر الكتكوت الرومى البرونزى عمر 45 يوما من 44 إلى 45 جنيها «وزن 500 جم».

اسعار البط في مصر اليوم الاربعاء 14 أبريل 2021

سعر البط المسكوفي من 47 إلى 52 جنيها للكيلو.

سعر البط المولار من 40 إلى 42 جنيها للكيلو.

سعر البط الفرنساوي من 24 إلى 26 جنيها للكيلو.

سعر الأرانب من 40 إلى 42 جنيها للكيلو.

سعر البط الفرنساوى عمر يوم من 6.5 إلى 7.5 جنيه.

سعر البط المسكوفى عمر يوم من 14 إلى 15 جنيها..

سعر البط المولر عمر يوم من 15 إلى 15.5 جنيه.

اسعار الكتاكيت في مصر اليوم الاربعاء 14 أبريل 2021

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 5 إلى 6 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 4 إلى 5 جنيهات.

سعر كتكوت السمان عمر يوم من 2.25 إلى 3 جنيهات.

سعر كتكوت السمان الهجين عمر 14 يوم من 5.5 إلى 6 جنيهات.

اسعار البيض في مصر اليوم الاربعاء 14 أبريل 2021

سعر كرتونة البيض الأبيض من 30 إلى 32 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر من 31 إلى 33 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي من 32 إلى 35 جنيها.