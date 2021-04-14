شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أوقاف شمال سيناء يتفقد عددا من مساجد العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، عددًا من مساجد مدينة العريش، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وإتباع تعليمات وزارة الأوقاف في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد مدير عام المديرية على قيام المصلين بارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصلى الشخصية والحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال الصلوات الخمس وصلاة التراويح، مع استمرار إغلاق دورات المياه وعدم السماح بإقامة موائد الرحمن وعدم إلقاء الدروس الدينية أو الاعتكاف في المساجد.

أعلن مدير عام المديرية عن وقف جميع الإجازات الاعتيادية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على إغلاق المساجد المخالفة لتعليمات الوزارة وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.