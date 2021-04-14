شكرا لقرائتكم خبر عن ثبات في ثاني أيام رمضان والبلطي بـ35 جنيها .. سعر السمك فى مصر اليوم الاربعاء 14-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سوق السمك فى مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء 14-4-2021، ثبات واستقرار لسعر السمك فى مصر خاصة سمك البلطى باعتباره على رأس الانواع الشعبية فى ثانى أيام شهر رمضان، فضلا عن توافر كميات كبيرة من جميع أنواع الاسماك فى الأسواق المحلية بمصر، خاصة البلطى والبورى باعتبارهما الاكثر تداولاً، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات.

وتنشر "المصرى اليوم" سعر السمك اليوم الاربعاء كالتالى:

البلطى سعر التداول 25 جنيها للكيلو وأقل سعر 23 وأعلى سعر 35 جنيها.

بلطى أسوانى سعر التداول 32 جنيها للكيلو وأقل سعر 29 وأعلى سعر 37 جنيها.

فيليه بلطى مجمد سعر التداول 75 جنيها للكيلو وأقل سعر 40 وأعلى سعر 120 جنيها.

قشر البياض سعر التداول 100 جنيه للكيلو وأقل سعر 90 وأعلى سعر 110 جنيهات.

قشر بياض خليجى سعر التداول 35 جنيها للكيلو وأقل سعر 30 وأعلى سعر 40 جنيها.

قراميط سعر التداول 15 جنيها للكيلو وأقل سعر 10 وأعلى سعر 20 جنيها.

ثعبان السمك سعر التداول 130 جنيها للكيلو وأقل سعر 50 وأعلى سعر 220 جنيها.

المكرونة الخليجى سعر التداول 32 جنيها للكيلو وأقل سعر 29 وأعلى سعر 35 جنيها

المكرونة السويسي سعر التداول 67.5 جنيه للكيلو وأقل سعر60 وأعلى سعر 75 جنيها.



برانيس إسكندرانى سعر التداول 55 جنيها للكيلو وأقل سعر 50 وأعلى سعر 60 جنيها.



المكرونة مجمد سعر التداول 25 جنيها للكيلو وأقل سعر 20 وأعلى سعر 30 جنيها.



موسى سعر التداول 110 جنيهات وأقل سعر 90 وأعلى سعر 130 جنيها.

السبيط سعر التداول 140 جنيها للكيلو وأقل سعر 110 وأعلى سعر 170 جنيها.

قرش سعر التداول 25 جنيها للكيلو وأقل سعر 30 وأعلى سعر 40 جنيها.

كابوريا سعر التداول 75 جنيها للكيلو وأقل سعر30 وأعلى سعر 120 جنيها.

مرجان 1 سعر التداول 30 جنيها للكيلو وأقل سعر 28 وأعلى سعر 32

مرجان 2 سعر التداول 25 جنيها للكيلو وأقل سعر 23 وأعلى سعر 27

البربونى سعر التداول 43 جنيها للكيلو وأقل سعر40 وأعلى سعر 47

دنيس سعر التداول 105 جنيهات للكيلو وأقل سعر90 وأعلى سعر 120

جمبرى سويسرى جامبو سعر التداول 435 جنيها للكيلو وأقل سعر400 وأعلى سعر 470 جنيها

وتختلف الأسعار أحيانا في بعض المناطق، خاصة البعيدة عن السواحل، نظرًا لتكلفة النقل من أسواق الجملة، ولتحقيق بعض محلات التجزئة هامش ربح ويتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات، فيما يتوقع صياديون ارتفاع الأسعار فى رمضان.

وقال محمد قدورة رئيس شعبة تجار الاسماك فى الغرفة التجارية بالاسكندرية، إن إجمالي ما تم إنتاجه من الأسماك في مصر بلغ حوالى 2 مليون طن منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية مثله في البحيرات والبحر الأبيض والأحمر والنيل، بنسبة اكتفاء ذاتي 85 %، وأن إجمالي ما تم تصديره من الأسماك خلال عام 2019 حوالي 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019 حوالي 325 ألف طن.

وأوضح قدوره لـ"المصرى اليوم"، أن قطاع السمك تأثر بنسبة كبيرة جداً بالإجراءات الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد المعروف عالميا بـ"كوفيد 19"، وذلك مقارنة بالقطاعات الغذائية الأخرى، مشيرا الى أن القطاع تأثر بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% بسبب الجائحة العالمية، وما صاحبها من إجراءات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد، فضلاً عن عزوف نسبة المواطنين عن الذهاب الى المطاعم والاكتفاء بتناول الأسماك فى المنزل، متوقعا أن تعاود الأسعار الارتفاع فى رمضان .

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