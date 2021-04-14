شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال وتجديد 10 مساجد بشمال سيناء بقيمة 9.2 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء عن إحلال وتجديد 10 مساجد علي مستوي المحافظة بقيمة 9.2 مليون جنيه، من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2021/2020.

وقال الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام المديرية، إنه تم إحلال وتجديد مساجد القسيمة والجناين والعمارين وآل ياسر وأل عمار والغزلان وعمورية وعباد الرحمن والشوحط ونور الإسلام، بجانب رفع كفاءة عدد 5 دورات مياه في مساجد أبو بكر الصديق وبلال بن رباح والنجادوة وفاطمة الزهراء والرحمن.

وأشار مدير عام المديرية إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله، وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف بالاهتمام ببيوت الله.