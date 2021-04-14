شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يكشف عن مشروعات حياه كريمة بقري مطوبس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن المشروعات الخدمية التي ستشهدها قرى مركز مطوبس وعددها 18 قرية و187 تابعاَ، ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصري ضمن 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، وتشهد القرى مشروعات صرف صحي، وتحسين مياه الشرب، ورفع كفاءة الكهرباء، وتوصيل خطوط الفايبر، وإقامة مجمعات خدمية، رصف الطرق بالاسفلت، ورصف الطرق الداخلية بالإنترلوك، إضافة إلى تبطين الترع، واقامة مصنع لتشغيل الشباب، وغيرها من الخدمات.

ومن بين تلك القرى قرية الخضرة، التي ستشهد عددا من المشروعات منها مشروع الصرف الصحي، وأعمال تكاسي وتبطين ترعة الخليج برمبال، وإنشاء مشروع تشغيل الشباب «مركز تجميع وتصنيع الألبان»، وتطوير الجمعية الزراعية محطة رافع صرف صحى، وأعمال رصف وطوب إنترلوك، ومد خطوط مياه ورفع كفاءة شبكة الكهرباء، ومد خدمة الغاز الطبيعي، وتوصيل ورفع كفاءة خطوط الاتصالات ومد خطوط فايبر للتحول الرقمي.

وتشهد قرى مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، إقامة مشروعات صرف صحي ومياه شرب ومحطات معالجة ،ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتشمل المشروعات التي تشهدها قرى مركز مطوبس إقامة المحطة الشمالية لتغذية قرى الخريجين وقرى بر بحرى حتى البرلس والمنطقة الصناعية، بالإضافة لإنشاء محطة المعالجة زغلول، لخدمة قري الخريجين، وبرج مغيزل ووقف قبلي ووقف بحري وبريدعة والبصراط وخليج قبلي وخليج بحري وبرمبال ومعدية مهدي ومنية المرشد وعزب الغرب.

أما قرية برمبال فستشهد العديد من المشروعات الخدمية إقامة «مجمع خدمي» يضم «وحدة محلية، ومكتب تأمينات، ومكتب توثيق، ومكتب ضرائب عقارية، وماكينات صرف (A.T.M)، وتكاسي وتبطين ترع برمبال الخليج، وأعمال رصف وتركيب إنترلوك بشوارع القرية، كما ستشهد القرية إنشاء وتطوير المدارس الابتدائية الإعدادية والثانوية والمعهد الديني، وتطوير شبكة مياه الشرب، وتطوير شبكة الكهرباء، وتطوير وتحسين خطوط الاتصالات ومد خطوط فايبر للتحول الرقمي ومد خط الغاز الطبيعي.

كما أعلن اللواء جمال نور الدين عن إقامة مشروعات خدمية ضمن مبادرة حياة كريمة منها توسعات بمحطة مياه الشرب بمنية المرشد وكوم دميس وتوسعة محطة مياه الشرب الشمالية بمركز مطوبس، وتم إدراج عدد من العمليات لتحسين تحسين خدمة مياه الشرب بالوحدة المحلية بقرية منية المرشد وتشمل «شارع النادي، وشارع البنك، وأبويوسف، وحمام، والحنطور، وكوم دميس، والجاهل، وأبوعلام، وقندبولة»، وعملية تحسين خدمة مياه الشرب بقرى بني بكار «بن بكار البحرية، وطلمبات الهوكس، والشعراوي، وعوض الله، والحسيني زغلوك، وعبداللطيف سعيد، والنواصرية، والست شفيقة هانم، وأحمد طوليس، وسعد جعفر ،وإبراهيم الشال، وسعد شكر ،وتجميع بدر»، وعملية تحسين خدمة مياه الشرب بأرض جمعية استصلاح الأراضي، وعملية تحسين مياه الشرب بقرى خط الريف.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ عن عملية تحسين مياه الشرب بقرى القلى، وعمرو، والجواد الشرقي، والجواد العربي، وعملية تحسين خدمة مياه الشرب بقرى وقف بحرى وتوابعها، وعملية تحسين الشرب بقرية برج مغيزل وتوابعها ،وتحسين مياه الشرب بقرية الجزيرة الخضراء ،وعملية تحسين مياه الشرب بقرية برنبال وتوابعها، والقشاشي، والروس، والزورات، والمعالقة، والخص، وأبوعقادة، وتحسين مياه الشرب بقرى قمسيون غرب وتوابعها ،وعملية تحسين مياه الشرب بقرى خليج قبلي وتوابعها،وعملية تحسين مياه الشرب بمنطقة كوم دميس وتوابعها.

أما قرية ابيانه ستشهد العديد من المشروعات الخدمية، منها إقامة مجمع خدمي ويضم «جمعية زراعية ،وتضامن اجتماعي، ومكتب تأمينات ،ومكتب ضرائب عقارية، وماكينات صرف (A.T.M)، وإنشاء مركز شباب وملعب خماسي، وتكاسي وتبطين الترع بالقرية، وأعمال رصف وتركيب إنترلوك بشوارع القرية، وإنشاء وتطوير مدارس الابتدائي الاعدادي، وتطوير شبكة مياه الشرب، وتطوير شبكة الكهرباء، ورفع كفاءة خطوط الاتصالات ومد خطوط فايبر للتحول الرقمي.

وقرية السخاينة تشهد أعمال الصرف الصحي، وسيتم إقامة عدد من المشروعات الخدمية منها إنشاء مدرسة اعدادي، استكمال الصرف الصحي، وأعمال الرصف وصيانة ورفع كفاءة شبكة المياه، و رفع كفاءة شبكة الكهرباء، وتوصيل ورفع كفاءة خطوط الاتصالات ومد خطوط فايبر للتحول الرقمي ومد خدمة الغاز الطبيعي .

وستشهد قرية اليسرى مجمعا خدميا ويضم مكتب بريد، مكتب تأمينات، ومكتب ضرائب عقارية، ومكتب تضامن اجتماعي، وماكينات صرف (A.T.M)، وقرية الجزيرة الخضراء فتم تسليم محطة خان جني للشركة المنفذة ، وستشهد إقامة مجمع خدمى ويضم «وحدة تضامن اجتماعي، مكتب تموين، مكتب تأمينات، شهر عقاري، ماكينات صرف (A.T.M)» إضافة إلى توسعة وتطوير مدرسة التعليم الاساسي، وانشاء مركز شباب، وتطوير الوحدة البيطرية، وتحسين وصيانة الطرق المؤدية إلى القرية وتحسين شبكة المياه وكذلك صيانة ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرية، ومد خط الغاز الطبيعي، وانشاء مجزر آلي، ومد خطوط الاتصالات بالنظم الحديثة بخطوط الفايبر لخدمة للتحول الرقمي.

كما ستشهد قرية قومسيون شرق عددا من المشاريع منها الجارية، أعمال تدبيش الرافد الدولي الرياض مطوبس، وأعمال إنشاء رافد أبوالروس فوه، وأعمال إنشاء كوبري، وسيقام عدد من المشاريع بالقرية منها مشروعات الصرف الصحي، وانشاء مدارس تعليم أساسي البرانسة، وانشاء مدرسة صناعية بنات، وانشاء محطة معالجة صرف صحي (بعزبة الفار)، وإنشاء مركزي شباب وملعب خماسي، وانشاء مكتب بريد بالعظمة، وانشاء وحدة بيطرية بالعظمة»، وانشاء مجمع خدمي.

كما ستشهد قرية السيد البدوي العديد من المشروعات ومجمعا خدميا على مساحة 500 ويضم «وحدة تضامن اجتماعي، مكتب تموين، مكتب تأمينات، شهر عقاري، مكتب بريد كما ستشهد توسعة وتطوير مدرسة التعليم الأساسي إنشاء مركز شباب على مساحة (1500م)، تطوير الوحدة البيطرية، وتحسين وصيانة الطرق المؤدية إلى القرية، وتحسين شبكة المياه وكذلك صيانة ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرية، ومد خط الغاز الطبيعي، ومد خطوط الاتصالات بالنظم الحديثة بخطوط الفايبر لخدمة التحول الرقمي.

مطوبس

مطوبس

مطوبس

مطوبس