شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الطرق والكباري: رصفنا شوارع لم يتم رصفها من 30 سنة في بنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ناصر فراج، مدير عام الطرق والكبارى بمحافظة بنى سويف، إن المحافظة شهدت عمليات رصف للعديد من الطرق الترابية التي لم يتم رصفها منذ أكثر من 30 عامًا، بعد دراسة أعدها الدكتور محمد هانى، محافظ بنى سويف، مع جهاز التخطيط بالمحافظة والطرق والكباري، مشيرًا إلى أن الطرق والكباري قامت بتنفيذ خطة الرصف الاستثمارية للطرق الترابية، وإعادة الرصف ومنها طريق الموقف ببا وطريق شوشة بمركز الواسطى بالواسطي وطريق الترعة بمركز اهناسيا وطريق الترعه المردومه بمركز ناصر.

وأوضح أن طريق الموقف بمركز ببا يربط المدينة والموقف بالطريق الدائري ببا، وله مردود جيد لدى المواطنين، وأضاف أن هذه الخطة الاستثمارية العادية للمحافظة بخلاف خطة مبادرة حياة كريمة لمركز ناصر وببا تم وضع الطرق الترابية المقترحة وهي كثيره والطرق يتم تنفيذها بعد الانتهاء من جميع أعمال المرافق المختلفة، ويضاف إليها الطرق التي سوف يتم القطع فيها لتوصيل جميع المرافق، وما زال التصميمات للمرافق المختلفه جاري العمل بها لبعض الأماكن.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، شهد توقيع بروتوكول تنفيذي بين المحافظة وإحدى شركات المقاولات والصيانة، في يناير الماضى لتنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية في مجال رصف، وإعادة رصف عدد من الطرق والشوارع في 3 مراكز بالمحافظة، على أن يجري توقيع بروتوكول مماثل بين المحافظة، والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ أعمال الرصف في الـ 4 مراكز الأخرى.

جاء ذلك في حضور اللواء دكتور مهندس حازم السيد حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس ناصر محمد فراج مدير عام الطرق ببني سويف. وأوضح المحافظ أن البروتوكول الذي جرى توقيعه بين المحافظة والشركة يتضمن تنفيذ عملية رصف وإعادة رصف طرق وشوارع مراكز (الواسطى،ناصر،بني سويف)، والمشتركات الخاصة بها ضمن خطة العام المالي الحالي، بإجمالي 26 طريقا بأطوال 23 كم و25 شارعاً بطول 10كم تقريبا بقيمة إجمالية 58 مليون و105 ألف جنيه. وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر توقيع بروتوكول مماثل بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع، والذي سيتضمن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مجال رصف وإعادة رصف عدد من الطرق والشوارع في مراكز (ببا ،سمسطا، الفشن، اهناسيا)، والتي تتضمن 14 طريقاً بأطوال 22.9كم، و3 شوارع بطول 4.5 كم، بقيمة إجمالية 53 مليون و705 ألف جنيه.

وكان أهالى بنى سويف اشتكوا إلى المحافظ من سوء حالة الطرق وخاصة الطرق الداخلية المؤدية للقري بمحافظة بني سويف التي تربطها أيضا بالطرق السريعة تعانى من قدمها وسوء حالتها‏،‏ كما تعاني العديد من القري بالمحافظة من عدم وجود طرق مرصوفة يسلكها قاطنوها.