شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اسعار الخضار والفاكهة في مصر حالة من الاستقرار النسبى، اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021، وذلك في ثانى أيام شهر رمضان الكريم.

«المصري اليوم» تنشر اسعار الخضار والفاكهة بسعر الجملة في سوق العبور اليوم الاربعاء 14 أبريل 2021، ويضاف على تلك الأسعار من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة ومحلات الخضار والفاكهة بمختلف المحافظات.

اسعار الخضار في مصر اليوم الاربعاء 14 أبريل

سعر الطماطم من 1.25: 2.5 جنيه للكيلو

سعر البطاطس من 1.5: 2.75 جنيه للكيلو

سعر البصل من 1.5: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الكوسة من 2: 5 جنيه للكيلو

سعر الجزر من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 5: 8.5 جنيهات للكيلو

سعر الباذنجان بلدي من 2: 5.5 جنيهات للكيلو

سعر الباذنجان رومي من 2: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان أبيض من 2: 5.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومي بلدي من 3: 6.5 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل رومي صوب 6 جنيه للكيلو

سعر الفلفل حامى بلدي من 3: 6.5 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل حامى صوب 5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 10: 16 جنيها للكيلو

سعر الملوخية من 5: 7 جنيهات للكيلو

سعر الخيار صوب من 2: 5.5 جنيه للكيلو

سعر الخيار بلدي من 2: 5 جنيهات للكيلو

سعر الباميا من 30 إلى 35 جنيها للكيلو

سعر البسلة من 3: 6 جنيه للكيلو

سعر السبانخ من 3: 5 جنيه للكيلو

سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو

سعر الثوم من 5: 9 جنيهات للكيلو

سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو

سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو

سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيه للكيلو

سعر خس الكابوتشي 5 للواحدة

سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة

سعر البروكلي 5 جنيهات للواحدة

اسعار الفاكهة في مصر اليوم الاربعاء 14 أبريل

سعر البرتقال أبوسرة من 4: 8 جنيه للكيلو

سعر البرتقال صيفي من 2: 4 جنيه للكيلو

سعر جريب فروت من 7: 10 جنيه للكيلو

سعر اليوسفي من 4: 7 جنيه للكيلو

سعر الليمون بلدي 6: 16 جنيه للكيلو

سعر الليمون اضاليا 6 جنيه للكيلو

سعر العنب المستورد أصفر أو أسود 20 جنيه للكيلو

سعر التفاح أمريكى إيطالي من 17: 23 جنيه للكيلو

سعر التفاح جولدن من 13: 17 جنيه للكيلو

سعر التفاح سوري لبناني من 12: 14 جنيه للكيلو

سعر البلح السيوي 20 جنيه للكيلو

سعر بلح ثلاجة 6 جنيه للكيلو

سعر بلح شامية من 6: 8 جنيهات للكيلو

سعر بلح إبريمي من 4: 6 جنيهات للكيلو

سعر بلح مركابي من 5 إلى 11 جنيها للكيلو

سعر البلح أبيض غزال من 7: 17 جنيها

سعر البلح الوردة من 8: 18 جنيها للكيلو

سعر البلح البرتموته من 8: 18 جنيها للكيلو

سعر البلح الأسواني من 6: 14 جنيها للكيلو

سعر البلح السكوتى من 8: 18 جنيها للكيلو

سعر البلح الجنديلة من 8: 20 جنيها للكيلو

سعر البلح قرن الغزال من 20: 30 جنيها للكيلو

سعر الفراولة من 4: 7 جنيهات للكيلو

سعر الرمان من 7: 11 جنيها للكيلو

سعر الجوافة من 4: 7 جنيهات للكيلو

سعر الكنتالوب من 3: 5 جنيهات للكيلو

سعر البطيخ 1 ( 8 :10 كجم) من 32: 40 جنيها للواحدة

سعر البطيخ 2( 6 :8 كجم) من 21: 28 جنيها للواحدة

سعر البطيخ 3 ( 4 :6 كجم) من 12: 18 جنيها للواحدة

سعر الخوخ البلدي عرايشى من 4: 9 جنيهات للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها للكيلو

سعر الأناناس 35 جنيه للكيلو

سعر الكيوي 26 جنيها للكيلو

سعر الأفوكادو من 30: 35 جنيها للكيلو

سعر الموز البلدي من 5: 7 جنيهات للكيلو

سعر الموز المغربي من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

سعر الموز المستورد من 15 إلى 25 جنيها