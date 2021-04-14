شكرا لقرائتكم خبر عن دورة بأكاديمية ناصر للعاملين بمحافظة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه بناءاً على موافقة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الإعلان عن الدورة التدريبية للدفاع الوطنى رقم (51) بأكاديمية ناصر العسكرية «كلية الدفاع الوطنى» خلال الفترة 10 يوليو القادم وحتى 30/6/2022 والتي تأتي امتداداً لأواصر التعاون بين القوات المسلحة والوزارة، فإنه تم تكليف المسؤولين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات المختلفة لترشيح من ينطبق عليهم الشروط من العاملين بكل جهة.

ولفت إلى أن الشروط التي يجب الالتزام بها عن ترشيح العاملين للالتحاق بالدورة التدريبية تتضمن بأن يكون المرشح موظفاً بالدرجة الأولى أو درجة المدير العام وما يعادلها، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال ويفضل من الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراة، وألا يزيد سن المتقدم عن 50 عاماً في بداية الدورة، ويفضل إجادته للغة الإنجليزية، والتفرغ الكامل للدراسة لمدة عام، وأن يتفرغ الدارس تفرغاً كاملاً للدراسة مع عدم قيام جهة عمله بتكليفه بمهام أو أنشطة في مجال وظيفته خلال فترة الدورة.

وأوضح اللواء أشرف عطية أنه يتطلب أيضاً استيفاء نموذج البيانات العامة عن المرشح وعدد 2 صورة شخصية حديثة وملونة في موعد غايته الخميس 15 إبريل الجاري حتى يتسنى عرض الموقف كاملاً على اللجنة المشكلة لهذا الشأن استكمالاً للعرض والتصديق من وزير التنمية المحلية، مشدداً على ضرورة عدم ترشيح أي موظف على مستوى المدن والمراكز وبالجهات المستهدفة إلا من خلال المحافظة، ويتم عرض الأسماء المرشحة على المحافظ شخصياً لتحقيق الشفافية والنزاهة الكاملة بين جموع الموظفين في الالتحاق بهذه الدورة الهامة.