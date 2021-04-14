شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسلم القمح المحلي من المزارعين في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الخميس، مديرية التموين في المنيا، استلام محصول القمح المحلي من المزارعين من 41 موقعا، بينهم 29 شونة، و7 صوامع، و5 هناجر، من خلال لجنة رباعية تضم التموين، والزراعة، والصحة والسلامة، ومندوب الشونة، بكل موقع.

وتقوم اللجنة بتسلم المحصول وفقا للأسعار المعلنة، 705 جنيها للإردب زنة 150 كيلوجراما درجة نظافة 22.5، و715 جنيها لدرجة نظافة 23، و725 جنيها لدرجة نظافة 23.5. وذلك لجميع الأصناف المزروعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، تم تخصيص 7 صوامع، بينها 3 بمركز بني مزار، و2 بالمدينة الصناعية، وواحدة في مركز المنيا، وأخري في ملوي، تخصيص 5 هناجر، بينهم 2 في مغاغة، و2 بملوي، وواحدة في سمالوط.

يذكر أن المساحة المزروعة بالمحافظة، 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5.5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول.

فيما خصصت المديرية 29 شونة لتسلم المحصول، موزعة على 8 مراكز، وهي العدوه 3، ومغاغة 1، ومطاى 4،وسمالوط 4، ومركز المنيا 7، وابوقرقاص 4، وملوي 4، ودير مواس 2.