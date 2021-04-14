شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء حارة والعظمى تصل 35 درجة.. تعرف على حالة الطقس غداً ثالث أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غداً الخميس ثالث أيام شهر رمضان المعظم، حيث يسود طقس حار القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى جنوب البلاد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلا يكون لطيف على كافة الأنحاء، فضلا عن وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 16 والوجه البحرى العظمى 30 درجة والصغرى 16، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 24 درجة والصغرى 15، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 16، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 32 درجة والصغرى 20، وشمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 17، وجنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 20.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.