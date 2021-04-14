شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تدرج 3 فحوصات للفتيات المقبلات على الزواج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم إدراج 3 فحوصات للفتيات قبل الزواج تشمل فحوصات (الإيدز، الزهري، وفيروس بي) بحيث يمكن إجرائهم فى المستشفيات بشكل سريع للمقبلين على الزواج .

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلي أنه تم تخصيص ملف للفحوصات الصحية الخاصة بزواج الأقارب، حيث سيتم ربطها بمجمع الوثائق الحديث بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يضمن تطوير وتنمية الخصائص السكانية للأسرة المصرية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه جاري الانتهاء من مراكز صحة وتنمية الأسرة في عدد من مستشفيات التكامل، حيث تشمل تلك المراكز ( وحدة صحية، مركز تدريب، مشاغل للسيدات، حضانة للأطفال) وذلك داخل كل مركز صحة وتنمية الأسرة، حيث يضمن ذلك ربط الأم والطفل بالمركز الصحي وتوفير فرص عمل للسيدات من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتدريب السيدات غير العاملات أقل من 35 عامًا لضمان توفير فرص عمل لهمن، بما يساهم في تحسين العائد التنموي.

وقالت الوزارة: بمجرد نجاح تلك المنظومة داخل مركز صحة وتنمية الأسرة سيتم تعميم ذلك النمط على 5000 وحدة صحية ومركز على مستوى الجمهورية بما يضمن دخل ثابت للسيدات غير العاملات ومتابعة صحية دورية.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، أن الوزارة نجحت في توفير كافة وسائل تنظيم الأسرة في جميع الوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية بالمجان مضيفا أن هناك اهتمام كبير بملف السكان وتنمية الاسرة والاهتمام بالخصائص السكانية .

