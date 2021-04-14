شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021 إلى الإثنين 19 أبريل 2021، حيث يسود طقس حار شمالا حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة العظمى بين 29 : 32، شديد الحرارة جنوبا ودرجة الحرارة العظمى تتراوح بين 35 : 38، لطيف ليلا ودرجة الحرارة الصغرى بين 16: 20 درجة.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية:-

- يوم الأربعاء 14 أبريل :

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء

- يوم الخميس 15 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء

- يوم الجمعة 16 أبريل :

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء

- يوم السبت 17 أبريل :

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وغرب البلاد .

- يوم الأحد 18 أبريل :

اعتبارا من الأحد، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ودرجة الحرارة العظمى بين 37 : 40 ، معتدل ليلا ودرجة الحرارة الصغرى بين 20 : 22 .

أتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية

- يوم الاثنين 19 أبريل :

أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد .

نشاط رياح على السواحل الشمالية.