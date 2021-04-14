شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يشهد توقيع بروتوكولات تعاون فى مجال توريد الأخشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكولات تعاون فى مجال توريد الأخشاب.

وتم توقيع البروتوكولات بين الشركة التجارية للأخشاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - والهيئة العربية للتصنيع ، وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء صلاح الدين حلمي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وأعرب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن ترحيبه بمواصلة التعاون المثمر مع كلا من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لدعم الصناعة الوطنية، وذلك في إطار جهود النهوض بالشركة التجارية للأخشاب وتنفيذ استراتيجية طموحة للمساهمة فى تأمين واردات مصر من الأخشاب لتوفير المدخلات من المواد الخام المطلوبة للتوسع فى صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية الأخرى، نظراً للطلب المتزايد على هذه المدخلات والتى تمثل جانباً كبيراً من فاتورة الاستيراد، مما يؤدى إلى فتح أسواق جديدة للأثاث والمنتجات الخشبية المصرية بالداخل والخارج وزيادة الإستثمار فى صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية وزيادة الصادرات منها.

وأكد الوزير "توفيق" أن الشركة التجارية للأخشاب لديها خبرة كبيرة في مجال استيراد و تجارة وتوريد وتصنيع الأخشاب بكافة أنواعها، ولها علاقات قوية مع أكبر منتجى الأخشاب حول العالم، مشيرا إلى أنه بموجب هذه البروتوكولات ، تقوم التجارية للأخشاب بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من الأخشاب بكافة أنواعها والتى تطلبها الهيئة العربية للتصنيع وشركة حلوان للصناعات الهندسية والشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية.

من جانبه، أوضح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التكامل بين "الإنتاج الحربي" ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة، معرباً عن تطلع وزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة التجارية للأخشاب التي تعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات المصرية العاملة في مجال استيراد وتوريد وتصنيع الأخشاب.

وأشار الوزير "مرسي" إلى أنه سيتم بموجب البروتوكول الموقع بين الجانبين توفير الاحتياجات اللازمة من الأخشاب بكافة أنواعها لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) التي تعد من أبرز الشركات العاملة في مجال الصناعات الهندسية والتي تمارس نشاطها منذ الخمسينات، منوهاً أن مهمة وزارة الإنتاج الحربي الرئيسية هي تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية، وإلى جانب ذلك تحرص وزارة الإنتاج الحربي على تعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة من أجل تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات المدنية المختلفة والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للدولة.

وقد أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة والإستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية، باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة،مثمنا التعاون الجاد مع وزارة قطاع الأعمال، لتعميق التصنيع المحلي في العديد من مجالات الصناعة المختلفة وفقا لأحدث نظم الجودة العالمية.

وأشار "التراس" إلى الإتفاق مع الشركة التجارية للأخشاب علي تدبير كافة احتياجات وحدات العربية للتصنيع من أفضل أنواع الأخشاب والأسعار المناسبة، مؤكدا على أهمية الجودة والدقة والسعر المناسب والالتزام في مواعيد التسليم، ومشيرا إلى أهمية هذا الاتفاق في مشروع تأثيث وفرش مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والتي تتولي تنفيذه الهيئة العربية للتصنيع، استغلالا للإمكانيات المُتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية .