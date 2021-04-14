شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتواصل مع بطل مصرى بأمريكا بعد شجاعته فى القبض على مجرم هارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مع المصرى بأمريكا أحمد شعبان، الذى يعمل سائقا بأمريكا وبشجاعته كان سبب فى القبض على مجرم هارب.

وقالت وزيرة الهجرة :"تواصلت مع أحمد شعبان، الإسكندرانى الجدع اللى بيفخر بدراسته فى مصر واللى خلته زى ما بيقول راجل ما بيخافش"، مضيفة:"أنا فخورة بأحمد مش بس علشان رفع اسم بلده، إنما كمان علشان اللى سمعته منه".

وقال المصرى بأمريكا أحمد شعبان:" أنا رافع رأسى فى أمريكا من بعد ما تولى الرئيس السيسى قيادة بلدى ولازم كلنا نساعده علشان مصر تبقى أحلى"، مضيفا:"دول تانية عندها معدات إنما احنا عندنا رجالة "خير أجناد الأرض".