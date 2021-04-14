شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير 38 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي لنقل 2697 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران علي مدار اليوم الأربعاء، رحلاتها الجوية إلى 38 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 2697 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار، أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (واشنطن، بغداد، لاجوس، أكرا، لندن، نيويورك، أبوجا، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، عمان، دبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر و أسوان)، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 2697 راكب.

ووفقا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية للوقاية من فيروس كورونا، يتم اتخاذ عدة إجراءات احترازية، من خلال الحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر في مناطق الإنتظار وحافلات النقل وعند صعود الطائرة وجسور الركاب، وإلزام جميع العاملين في المطارات و خاصة الطواقم الجوية علي متن الطائرة بتعقيم اليدين و لبس الكمامة و القفاز وغيرها من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى إلزام جميع العاملين في المطارات و الطواقم الجوية بالفحص الطبي.