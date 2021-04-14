شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 75٪ نسبة إنجاز "عمارات السلام" للسكن البديل بمدينة العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 134 عمارة بمشروع "عمارات مدينة السلام"، التى ينفذها جهاز مدينة العبور، كسكن بديل لسكان المناطق غير الآمنة، ويضم المشروع 134 عمارة بلغت نسبة تنفيذها 75 ٪، بجانب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، لخدمة سكان المشروع.

وفى السياق نفسه، قام المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، والمهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بجوله تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع "عمارات مدينة السلام"، وغيره من المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها، وشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات فى المواعيد المحددة، والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطى، أن مشروع "عمارات مدينة السلام"، يشمل أيضاً تنفيذ مجموعة من المباني الخدمية، وهى (مدرسة تعليم أساسي بها 66 فصلا، وبلغت نسبة تنفيذها 50 ٪ - مدرسة تعليم ثانوي بها 33 فصلا، وبلغت نسبة تنفيذها 80 ٪، وحضانة بنسبة تنفيذ 99 ٪ - مخبزان بنسبة تنفيذ 95 ٪)، بجانب تنفيذ أعمال المرافق، وأعمال المسطحات الخضراء.