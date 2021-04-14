شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن توفير مراجعة لطلاب أولى ثانوى فى مادة الجغرافيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير شرح ومراجعة لجميع طلاب الصف الأول الثانوي، فى مادة الجغرافيا اليوم الأربعاء 14 أبريل الجارى، الساعة 2 ظهرًا، من خلال بث مباشر على منصة حصص مصر، موضحة أنه يمكن للطلاب كتابة الأسئلة فى التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق وضوابط التقييم لطلاب الثانوى العام، للعام الدراسى 2021-2020، موضحة أنه تمثل متوسط الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحانات شهرى أبريل ومايو نتيجة الفصل الدراسى الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسى الأول وأداء الامتحان التكميلى (فى حالة كان مقرر له امتحان تكميلى).

وتُعقد الامتحانات مجمعة بواقع 15سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد فى زمن قدره ساعة على أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة (وليس بابل شيت) ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلاً عن اصطحاب الكتاب المدرسي، والطالب الذى تخلف عن أداء امتحان الفصل الدراسى الأول يُعقد له امتحان تكميلى قبل الامتحان المقرر عقدة فى نهاية شهر أبريل، بواقع (15) سؤالا اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفى زمن قدره (ساعة) ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد فى اليوم الواحد، ويعتبر أداء الامتحان التكميلى شرط أساسى لإعلان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للطالب.

وتابعت الوزارة: الطالب الذى واجهته أى مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان فى الفصل الدراسى الأول فى أى مادة تعتبر نتيجة هذه المادة (اجتياز) بصرف النظر عن التقدير الحاصل عليه بتقرير نتيجة الفصل الدراسى الأول، وفى حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية (ضعيف) فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى أداء امتحان الدور الثاني.