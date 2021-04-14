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بعد القبض عليها بتهمة القتل.. من هي المذيعة رانيا صفوت؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المذيعة رانيا صفوت بعد تورطها في قتل زوج شقيقتها.

وتلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة بين المذيعة رانيا صفوت وزوج شقيقتها تطورت لقيامها بطعنه بسلاح أبيض ما أسفر عن سقوطه جثة هامدة.

وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات عن المذيعة رانيا صفوت:

١- هي من مواليد محافظة القاهرة.

٢- تعمل رانيا صفوت كمذيعة براديو أونلاين يدعى "ف السكة".

٣- تقدم برنامجا باسم "على مزاجك" على راديو فالسكة.

٤- تتمتع بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تضم صفحتها على موقع "فيس بوك" أكثر من ٢٤٠ ألف متابع.

٥- بينت التحقيقات أن المذيعة ارتكبت جريمتها بسبب وشاية زوج شقيقتها وإبلاغه عن مكان اختفاء زوجها الذي كان يتهرب من سداد ديون مستحقة عليه تبلغ نصف مليون جنيه، حيث انهالت عليه طعنا حتى أردته قتيلا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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