القوى العاملة: استرداد 12 مليون ليرة قيمة الكفالة المصرفية لـ6 مصريين في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، في استرداد 12 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 6 عمال مصريين بلبنان.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى شرين سيد محمود عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، عن ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الجاري، حيث بلغ عدد فرص العمل والعقود التي تم اعتمادها 21 منها 7 فرص عمل داخلية تم توفيرها، والباقي عقود تم اعتمادها.

وبلغ عدد طلبات نقل الكفالة المقدمة للمكتب 70 طلباً، وتم إحالتها إلي الأمن العام، بالإضافة إلي تسوية 12 شكوى وديا، وإحالة 4 شكاوي إلى القضاء، وما زال هناك 12 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 28 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما قام المكتب بعمل 6 زيارات للجهات الحكومية المعنية لحل مشاكل المصريين، فضلا عن زيارتين للمنشآت وأصحاب الأعمال لنفس الغرض، وعقد 4 اجتماعات ولقاءات مع العمالة المصرية للوقوف على مشكلاتهم والعمل على حلها.