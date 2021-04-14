حبس مذيعة بتهمة قتل زوج شقيقتها في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس مذيعة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل زوج شقيقتها بالسيدة زينب.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض على المذيعة "ر. ص" بتهمة طعن زوج شقيقتها في السيدة زينب.

كان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من سيدة تتهم فيه شقيقتها "مذيعة" بطعن زوجها عدة طعنات ما أدى لوفاته، بزعم إرشاد المجني عليه عن مكان اختفاء زوج المتهمة لتهربه من بعض الدائنين.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.