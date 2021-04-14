شكرا لقرائتكم خبر عن مديرا إدارة المستشفيات والطب العلاجي يتلقيان لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل كل من الدكتور أحمد عبدالفتاح مدير إدارة المستشفيات بشمال سيناء والدكتور أسامة سالم مدير إدارة الطب العلاجى بشمال سيناء، على لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم ضد كورونا بمستشفى العريش العام، وذلك بعد تسجيل بياناتهما على موقع وزارة الصحة قبل فترة، وتلقيهما رسالة على هاتفهما المحمول بموعد تلقى اللقاح.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة على اهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.. خاصة محافظة شمال سيناء.. وتقديم الرعاية الصحية والطبية لهم في ظل جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا حرصا على الصحة العامة للمواطنين والقطاع الطبي.

ومن جانبه ناشد الدكتور أحمد عبدالفتاح مدير ادارة المستشفيات أهالى محافظة شمال سيناء بسرعة التسجيل المجانى للحصول على اللقاح، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. مشيرا إلى أن اللقاح يحمى من الوصول لحالات الإصابة بفيروس كورونا بأعراض شديدة أو حرجة بنسبة 100%، وقد أثبت فاعليته بنسبة 86% في الوقاية من المرض، ويساهم في إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99% .

وأوضح عبدالفتاح أنه يتم أخذ لقاح فيروس كورونا في عضلة الكتف جرعتين، ولا يسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه يدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس .