شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لتطوير الخدمة الصحية بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مديرية الصحة بكفرالشيخ دورة تدريبية لمدة يومين تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ وذلك لتطوير الخدمات الطبية المقدمة من وحدة البرامج الصحية الحماية الاجتماعية بمديرية الصحة بكفر الشيخ.

وتم تدريب منسقي الوحدة ورؤساء قسم الصيدلة بالإدارات الصحية وكذلك منسقي المستشفيات الطبى والادارى والمالى والصيدلى الاول بكل مستشفى على تحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب معاش تكافل وكرامة والضمان الإجتماعى، حيث يقدم برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين جميع خدمات الرعاية الصحية بالمجان في جميع مستويات تقديم الخدمة سواء الوحدات أو المستشفيات لأصحاب معاش تكافل وأسرهم الغير مؤمن عليهم وأصحاب معاش كرامة أصحاب معاش الضمان الإجتماعى وأسرهم الغير مؤمن عليهم .

بينما يتم تقديم جميع خدمات المشروطية الصحية من تطعيمات ورعاية الحوامل ومتابعة نمو الأطفال وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة والتثقيف الصحي لأصحاب معاش تكافل وأسرهم من النساء من عمر 15 إلى 49 عام والأطفال تحت 6 سنوات وعلي جميع الأسر الحصول على الخدمات المقدمة على الأقل مرة كل 3 شهور لتجنب الخصم من المعاش.

دوره تدريبيه