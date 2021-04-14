شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 12 مليون ليرة قيمة الكفالة المصرفية لـ 6 مصريين فى لبنان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، نجح في استرداد 12 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 6 عمال مصريين بلبنان، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى ببيروت، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصا فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وتناول التقرير الذى تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى شرين سيد محمود عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الشهور الثلاث الأولي من العام الجاري ، حيث بلغ عدد فرص العمل والعقود التي تم اعتمادها 21 منها 7 فرص عمل داخلية تم توفيرها ، والباقي عقود تم اعتمادها ، وبلغ عدد طلبات نقل الكفالة المقدمة للمكتب 70 طلباً، وتم إحالتها إلي الأمن العام، بالإضافة إلي تسوية 12 شكوى وديا، وإحالة 4 شكاوي إلي القضاء، وما زال هناك 12 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 28 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما قام المكتب بعمل 6 زيارات للجهات الحكومية المعنية لحل مشاكل المصريين ، فضلا عن زيارتين للمنشآت وأصحاب الأعمال لنفس الغرض، وعقد 4 اجتماعات ولقاءات مع العمالة المصرية للوقوف علي مشاكلهم والعمل علي حلها.