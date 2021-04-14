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الصحة تكشف طرق التغذية الصحيحة طوال شهر رمضان .. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح لتناول الطعام بشكل صحى في شهر رمضان علي أن يكون بين الإفطار والسحور تناولا للعصائر والمياة وتناول الفاكهة الطازجة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه لا مانع من تناول الحلويات الرمصانية ولكن بكميات صغيرة ونصحت بتجنب المشروبات الغازية والمحلاة بالسكر والجاهزة .

وقالت : يفضل تأخير السحور وتناول البيض والجبن والزبادى والخي والخضروات الطازجة ويفضل ان بكون الفول والبطاطس والبطاطا في السحور .

وأوضحت وزارة الصحة يفضل تناول التمر واللبن عند الفطار معزفليل من الشوربة الدافئة

 


 


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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