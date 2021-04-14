شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طرق التغذية الصحيحة طوال شهر رمضان .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح لتناول الطعام بشكل صحى في شهر رمضان علي أن يكون بين الإفطار والسحور تناولا للعصائر والمياة وتناول الفاكهة الطازجة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه لا مانع من تناول الحلويات الرمصانية ولكن بكميات صغيرة ونصحت بتجنب المشروبات الغازية والمحلاة بالسكر والجاهزة .

وقالت : يفضل تأخير السحور وتناول البيض والجبن والزبادى والخي والخضروات الطازجة ويفضل ان بكون الفول والبطاطس والبطاطا في السحور .

وأوضحت وزارة الصحة يفضل تناول التمر واللبن عند الفطار معزفليل من الشوربة الدافئة







