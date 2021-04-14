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مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بالسويس

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القاهرة - سامية سيد - لقى 3 أشخاص مصرعهم ، وأصيب 10 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق حنيفة - محور 30 يونيو بالسويس .

كانت غرفة عمليات الإسعاف بالسويس، قد تلقت بلاغا بتعرض سيارة ميكروباص للانقلاب بطريق حنيفة - محور 30 يونيو.

وانتقلت سيارات الإسعاف، بإشراف الدكتور محمد طنطاوى مدير إسعاف السويس، وتم نقل 10 مصابين إلى المستشفى، وعثر على جثامين 3 أشخاص.

وقال مصدر طبي، أنه جارى علاج المصابين بمستشفى السويس العام، من بينهم حالات إصابتها خطيرة.

وانتقلت قيادات أمنية إلى مكان الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وجارى التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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