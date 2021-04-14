شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف تفاصيل آليات فحص وتسجيل الأدوية وفقا للنظم العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الدواء المصرية، حرصها على تطبيق معايير الجودة العالمية فى تصنيع الدواء لتوفير دواء آمن وفعال للمريض المصرى، موضحة أن ذلك يأتى متسقا مع توجهات الدولة فى تأمين الدواء.

وقال الدكتور محمود ياسين، المتحدث باسم هيئة الدواء لـ"الخليج 365": نستهدف تحديث آليات فحص ملفات تحليل المستحضرات الصيدلية ومراجعة نتائج التحليل بمعامل الإدارة المركزية للرقابة الدوائية بهيئة الدواء المصرية.

وأشار ياسين، إلى تحديث مواصفات المستحضرات المسجلة ضمن إجراءات إعادة التسجيل وهو الإجراء الذى لم يكن متضمنا بأى من قرارات تسجيل الأدوية السابقة.

وأوضح أن التعريف بآلية الفحص المبكر لملفات المستحضرات الصيدلية يمثل أهمية كبيرة لاختصار الوقت الخاص بتوفير المتطلبات الخاصة بالتحليل، وأن ذلك من شأنه سرعة الانتهاء من إصدار نتائج التحليل.

وتابع قائلا: ملف تحليل الدواء أصبح مطابقا لأحدث مواصفات الجودة العالمية بما يتناسب وكل شكل صيدلى، كما أن توحيد وإعلان القواعد الفنية لإعداد ملف التحليل يضمن، بشكل مباشر، أن تحمل جميع البدائل المتاحة لنفس الشكل الصيدلى نفس المستوى من الجودة، وذلك بما يتماشى وأحدث دساتير الأدوية والنظم العالمية لتسجيل الدواء.

وتسعى هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة، إلى مواكبة أحدث النظم العالمية فيما يخص فحص وتحليل المستحضرات الصيدلية، وهو ما يساعد على دعم وتشجيع الاستثمار الدوائى فى مصر، ويساهم فى تقليل الوقت واختصار الإجراءات من ناحية، والحفاظ على جودة وأمان وفاعلية الدواء من ناحية أخرى، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصرى.