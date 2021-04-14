شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليارا و383 مليون جنيه لتطوير وتحسين أداء شبكات نقل الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مبلغ 13 مليارا 383 مليون جنيه لعمل توسعات جديدة بالشبكة، وتحسين أدائها وإنشاء مراكز تحكم جديدة، ويرصد ”الخليج 365”، لقراءه كل ما يريد معرفته عن خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال العام المالى 2020/2021 تتمثل فى:

1- تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2020/2021 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 13.383 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

2- من المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 4.35% عام 2019/2020 إلى 3.8% في عام 2020/2021 وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3.9% للعام المالى 2021/2022.

3- الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.

4- تهدف الموازنة إلى شراء كمية طاقة قدرها 195.767 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2021/2022 بقيمة قدرها 146.293 مليار جنيه.

5- تهدف الموازنة بيع كمية طاقة قدرها 188.132 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2021/2022 بقيمة قدرها 162.379 مليار جنيه.

6- تستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 164.730 مليار جنيه في 30/6/2022 والمتوقع 147.459 مليار جنيه في 30/6/2021 مقابل الفعلى 130.592 مليار جنيه في 30/6/2020.

7- من المقرر أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 158.496 مليار جنيه في 30/6/2022 والمتوقع 142.990 مليار جنيه في 30/6/2021 مقابل الفعلي 128.761 مليا رجنيه في 30/6/2020.

8- من المستهدف أن يصل عدد العاملين24707 ألف عامل في 30/6/2022 بانخفاض 902 عامل عن المتوقع في 30/6/2021 وقدرت الأجور بمبلغ 5.475 مليارات جنيه.

10 - تخطط إدارات التدريب على مستوى الشركة في عام 2021/2022 لتدريب حوالى 1652 متدربا من العاملين بالشركة و160 متدربا من خارج الشركة من الشركات الشقيقة و100 متدرب من العاملين بالشركات خارج قطاع الكهرباء وكّذلك تدريب 684 طالبا تدريبا صيفيا من طلبة الجامعات والمعاهد العليا وطلبة التعليم الثانوي الصناعلا، وبالإضافة إلى زيادة الاعتماد على التدريب عن بعد (أون لاين) بسبب الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا.

11- تشكيل لجان منها لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الاحتياجات ولجنة الأعطال ولجنة التظلمات واللجنة المالية الاستشارية ولجنة مركزية لوسائل النقل بالإضافة إلى لجنة التفتيش المخزني ويتم مناقشتها وإبداء الرأى فيها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة مما يعزز عملية الضبط الداخلية نظراً لكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين ولا يعملوا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

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