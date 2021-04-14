شكرا لقرائتكم خبر عن 88% من القراء يؤيدون زيادة معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال رمضان، أيد غالبية القراء مطالب زيادة معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال رمضان.

وأيد 88% من القراء مطالب زيادة معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال رمضان، بينما عارض 12% من القراء مطالب زيادة معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال رمضان.