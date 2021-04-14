شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تقرر وقف اعمال الصيانة خلال رمضان .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقف جميع أعمال الصيانة خلال شهر رمضان المبارك وإعلان حالة الطوارئ بجميع شركات توزيع الكهرباء، وذلك فى إطار خطة الاستعداد للشهر الكريم ، وفيما يلي خطة الوزارة استعداد لرمضان:

1- تامين التغذيه الكهربائية خلال ساعات الذروة التى تبدأ من اذان المغرب وحتى وقت السحور.

2-وقف جميع اعمال الصيانات خلال شهر رمضان.

3- توفير وحدات الديزل المتنقله لتكون مصدر تغذيه بديله حالة حدوث أي انقطاعات طارئة.

4- رفع حاله الطوارئ بشركات توزيع الكهرباء و التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنيه .

5- غرف عمليات لتلقي الشكاوي علي مستوي الجمهورية والتدخل السريع لحلها.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن هناك فرق طوارئ على أعلى مستوى تعمل على مدار الساعة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال طارئة خلال شهر رمضان.

وأضاف حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الوزارة تتلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121 ، لافتاً إلى أن الوزارة و شركات توزيع الكهرباء أستعدت لانتخابات مجلس الشيوخ لتأمين التغذية الكهربائية للجان الانتخابية و معالجة و مراجعة جميع الخطوط قبل بداية الانتخابات.