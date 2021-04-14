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الحرارة تصل لـ40 درجة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لمدة 6 أيام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 14 أبريل إلى الإثنين المقبل 19 أبريل.

الأربعاء:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

الخميس:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارًا من الجمعة سيسجل ارتفاع آخر في الحرارة لتسجل على القاهرة 31 : 37 درجة، والمناطق الجنوبية 37 : 40 درجة ويكون الطقس شديد الحرارة.

الجمعة:

نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.

السبت:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبارا من الأحد المقبل يوجد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتسجل 37 : 40 درجة نهارا وليلا من 20 : 22 درجة.

الأحد:

نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وأتربة عالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الإثنين:

نشاط للرياح على السواحل الشمالية وأتربة عالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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