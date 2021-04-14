شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أحد رؤساء المدن بمحافظة الغربية والتحفظ على عدد من الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داهمت حملة أمنية مكتب رئيس إحدى المدن بمحافظة الغربية، أثناء تواجده بالمكتب، واصطحابه وأحد المقاولين القائم بأعمال مشروعات بالمدينة إلى جهات التحقيق، بالإضافة إلى التحفظ على عددٍ من ملفات المقاولات الخاصة بمشروعات المدينة.

وكشفت مصادر أن الحملة دخلت مكتب رئيس المدينة بشكل مفاجئ، وتم اصطحابه وأحد المقاولين إلى جهات التحقيق، مؤكدة أن هناك حالة من الترقب الشديد داخل مجلس المدينة لمعرفة مصير رئيس المدينة والوقوف على ملابسات القضية.

وسنوافيكم بالتفاصيل..