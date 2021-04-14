شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لم نرصد طفرات لفيروس كورونا ونقدم الرعاية للمصابين فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة لشؤن الطب الوقائى، أن الوزارة تقوم بمتابعة الحالات المرضية التى أصيبت بفيروس كورونا فى المستشفيات من خلال لجان متخصصة ولم يتم الكشف عن طفرات فى فيروس كورونا أو حتى رصد أعراض جديدة غير معروفة.

وقال وكيل الوزارة لشؤن الطب الوقائى بوزارة الصحة لـ"الخليج 365"، إن هناك عددا كبيرا من المواطنين يخضعون للرعاية الصحية الكاملة فى العزل المتزلى، ونشرف عليهم، ونقدم لهم كل الدعم، متابعا: الحالات الشديدة يتم دخولها للمستشفيات لتلقى الرعاية الفائقة كأن تحتاج لدخول رعايات مركزة، أو توضع على أجهزة التنفس الصناعى.

وأضاف "عبد الفتاح": فيروس كورونا هو مرض تنفسى يصيب الجهاز التنفسى، وعند التأثير على الرئة ونقص الأكسجين، يحتاج المريض للدخول للمستشفى.

يذكر أن هناك بعض الأعراض الجانبية التى تصيب الجهاز الهضمى بعد الإصابة بكورونا تتمثل فى الإسهال والمغص أو الألم فى البطن، وبعض الحالات يحدث لها صداع نتيجة أن الفيروس ينتشر بالجسم كله، وبعض الحالات يحدث لها حساسية في الأنف أو حساسية جلدية، وحوالى 10% قد يفقدون حاستى الشم والتذوق.

