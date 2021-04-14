وردية واحدة لا تكفي.. "إفطار بلا سحور" خلال شهر رمضان بالمطاعم السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على التزام المنشآت السياحية بمواعيد الإغلاق المحددة سابقًا من جانب الحكومة خلال شهر رمضان، على أن تغلق أبوابها في تمام الساعة الثانية عشرة مساء خلال أيام الأسبوع، وغلقها في الواحدة صباحًا خلال العطلة الأسبوعية.

أوضح المصري، في تصريح لمصراوي، أن المطاعم ستقدم وجبة الإفطار فقط دون السحور، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ونسبة التشغيل بـ50%، والالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص، وترك مسافة 2 متر بين كل مائدة وأخرى، و2 متر بين كل شخص وآخر على المائدة الواحدة، بحد أقصى 6 أشخاص على المائدة الواحدة.

وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن عدم السماح بتعديل مواعيد الإغلاق، له تأثير سلبي على المنشآت، وسيؤدي إلى تعرض المطاعم لخسائر كبيرة، كون العمل وردية واحدة لا يكفي لسد الرواتب.

وأشار المصري إلى أن الغرفة قدمت مذكرة إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، طالبت فيها بتعديل مواعيد الإغلاق خلال شهر رمضان فقط، لكن لم نتلق ردا من جانب الحكومة.

من جانبه، قال هشام وهبة، عضو غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن المطاعم ستتعرض لخسائر مالية جراء عدم تعديل مواعيد الغلق الحالية، والسماح لها بالعمل حتى الفجر، خلال شهر رمضان الجاري، لافتا إلى أن عمل المطاعم فقط خلال وجبة الإفطار لن يكفي لتغطية تكاليف رواتب العاملين، ومصاريف التشغيل اليومية.

وأكد عضو الغرفة، أن المطاعم لن تستطيع استقبال أية حجوزات لتناول السحور في رمضان؛ كون مواعيد الغلق الحالية لا تناسب موعد وجبة السحور، كونها من الساعة 12 صباحا، وتمتد ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، وأيام الإجازات الرسمية.

وكانت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، طالبت بـمـد مواعيد غلق المطاعم خلال شهر رمضان لتكون حتى "السحور" لتستطيع استقبال "الزبائن" مع زيادة نسبة التشغيل من 50% إلى 70%، ومراعاة عدد العاملين في العمل حسب احتياجات وطبيعة ـ"الشغل ذاته"ـ.

وتلتزم كافة المطاعم والكافتيريات، بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، ومن يخالف ذلك يتحرر لها مخالفات من جانب وزارة السياحة والآثار، وغلق المنشأة لمدة أسبوع، وتوقيع غرامة فورية قيمتها 4 آلاف جنيه، مع مضاعفة تلك العقوبات في حال التكرار.

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والآثار، أصدرت مواعيد جديدة للمنشآت السياحية لضمان صحة المواطنين تضمنت غلق المنشآت السياحية في الساعة 12 مساء في أيام الأسبوع ويتم غلقها في 1 صباحا خلال العطلة الأسبوعية والإجازات الرسمية.

كما أصدرت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، واتحاد الغرف السياحية، ضوابط تشغيل المطاعم السياحية (داخل وخارج المنشآت الفندقية) خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 أبريل من نفس العام، حيث جاءت على النحو التالي:

ـ توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.

ـ الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع).

ـ الالتزام بتغيير مفارش موائد الطعام بين كل مستخدم وآخر.

ـ استمرار حظر تقديم الشيشة.

ـ استمرار إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط ينتج عنه تجمعات بالمطعم.

ـ غلق أماكن ألعاب الأطفال والالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص في خدمة الـ"Take Away" داخل المنشأة.

ـ قصر تواجد العملاء داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الانتظار خارج المطعم لاستلامه من خلال مندوب تسليم الطلبات.​