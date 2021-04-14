الجنايات تُحاكم 3 متهمين بقضية "أحداث مجلس الوزراء" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد بـ"أحداث مجلس الوزراء".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور مصطفى أحمد ذكري وكيل النائب العام، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.