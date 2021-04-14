شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: وفاة 20 مواطنًا وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيي الإيمان العام وأسيوط العام.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا رفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات المحيطة، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

مصرع 12 وإصابة 4 في تصادم أتوبيس وسيارة نقل على طريق أسيوط - البحر الأحمر

مصرع 12 وإصابة 4 في تصادم أتوبيس وسيارة نقل على طريق أسيوط - البحر الأحمر

مصرع 12 وإصابة 4 في تصادم أتوبيس وسيارة نقل على طريق أسيوط - البحر الأحمر

مصرع 12 وإصابة 4 في تصادم أتوبيس وسيارة نقل على طريق أسيوط - البحر الأحمر

مصرع 12 وإصابة 4 في تصادم أتوبيس وسيارة نقل على طريق أسيوط - البحر الأحمر