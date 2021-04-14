شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل الصحفي حسام الصياد وزوجته سولافة مجدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إخلاء سبيل الصحفي حسام الصياد وزوجته الصحفية سولافة مجدي وعودتهما إلى منزلهما.

وكتب ضياء رشوان عبر حسابه على «فيسبوك»: «الحمد لله والشكر للنيابة العامة والسلطات القضائية المختصة وكل الجهات المعنية، لإخلاء سبيل الزميل حسام الصياد وزوجته الزميلة سولافة مجدي. رمضان كريم عليكما مع نجلكما خالد وكل الأسرة».

يأتي ذلك بعد يوم من إخلاء سبيل الصحفي خالد داوود.