شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: المدارس ملتزمة بتوزيع مناهج الترم الثانى أثناء وضع أسئلة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المدارس والإدارات التعليمية ملتزمة بتوزيع مناهج صفوف النقل بالفصل الدراسي الثانى أثناء وضع أسئلة امتحانات الشهور، بحيث تكون الأسئلة وفق الأجزاء المحددة، مشيرة إلى أنه تم التنبيه على المديريات بعدم وضع أى أجزاء فى المناهج خارج الأجزاء المحددة سواء فى اختبار شهر أبريل أو مايو المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة حريصة على استكمال المنهج الخاص بالترم الثانى رغم ظروف الجائحة حتى يحصل الطالب على المحتوى العلمى المطلوب لتحقيق نواتج التعلم والانتقال للصف الأعلى بشكل منضبط.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه تم تطبيق المواعيد الجديدة في الحضور بالمدارس بداية من أمس الثلاثاء مع انطلاق أول أيام شهر رمضان المبارك، حرصا على سلامة الطلاب، موضحة أن الحضور اختياري في جميع أنواع المدارس ولكن على ولي الأمر موافاة المدرسة بتلك الرغبة.

وأوضحت الوزارة أن أيام حضور الطلاب لن تزيد عن ثلاثة أيام أسبوعياً لكل صف دراسى على أن يتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدارس، مع استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل التكنولوجية منها القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية، مشددة على أن المقررات الخاصة بشهرى أبريل ومايو متوفرة على المنصات وأى طالب يستطيع أن يستفيد منها.

وأوضحت الوزارة، أن الطالب الذى يرغب في استكمال المنهج أونلاين يبلغ المدرسة برغبة أبنه في الغياب، موضحة أنه لا إجبار على الحضور لأى طالب فى أي صف دراسى سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة مع ضرورة التزام المدارس الخاصة بتفعيل خدمة الزوم للطلاب للاستفادة من شرح المعلمين.