شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصرع 20 مواطنا وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، مصرع 20 مواطنًا وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على الطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة أسيوط.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة، صباح اليوم، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط العام.

وأشار مجاهد، إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا رفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات المحيطة، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.