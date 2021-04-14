شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: ارتفاع عدد ضحايا حادث أتوبيس طريق أسيوط لــ20 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط عن رتفاع عدد الوفيات بحادث التصادم بين أتوبيس والسيارة النقل على الطريق الصحراوى الشرقى عند الكيلو 103، بمدخل محافظة أسيوط إلى 20 حالة وفاه و3 مصابين حتى الآن، وكان الأتوبيس قادم من القاهرة في إتجاه الجنوب ويستقله 22 راكبًا بالإضافة إلى سائق الأتوبيس.

وتم الدفع بـ11 سيارة إسعاف من محافظة سوهاج و20 سيارة إسعاف من محافظة أسيوط لنقل المصابين والمتوفين، وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من السيطرة على النيران المشتعله بالأتوبيس، وإخماده وتم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الأيمان العام، وتم تحويلهم نظرًا لخطورة حالتهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل باتوبيس نقل ركاب بطريق أسيوط البحر الاحمر باتجاه سوهاج ووقوع ضحايا ومصابين.