شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي سوداني: لن نجد ماء للشرب لو استكملت إثيوبيا الملء الثاني للسد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عصام دكين المحلل السياسي السوداني، إن إثيوبيا تخطت كل الأعرف الإقليمية والدولية بشأن سد النهضة، مؤكدا أن المفاوضات حول السد والتي استمرت طيلة عقد كامل، كانت عبثية من جانب إثيوبيا ولم يستفد منها سواها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، يجب توقف استكمال الملء الثاني لسد النهضة مهما كلف الأمر، لأنه كارثة كبيرة يجب منعها.

وأكد المحلل السياسي السوداني، أن سد النهضة الإثيوبي مجرى طبيعي لا تملكه أديس أبابا ولا يمكن بيع المياه لمصر والسودان مهما كان وكما تخطط إثيوبيا، لافتا لوجود جهات أجنبية تستغل الأزمة لأنها لا تريد الخير للقاهرة والخرطوم .

وشدد على أن إثيوبيا أخلت باتفاقية المبادئ الموقعة في العام 2015، وتخطت القانون الدولي، مؤكدا «لا يمكن أن نخضع لإثيوبيا المتعنتة المتجبرة، والسد يجب أن يتوقف فورا حتى نصل لاتفاق قانوني وفني».

واختتم عصام دكين المحلل السياسي السوداني، لو تم الملء الثاني لسد النهضة لن يشرب السودانيون الماء، فضلا عن توقف توليد الكهرباء.