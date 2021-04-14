شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الأذان والإمساك والإفطار ثاني أيام شهر رمضان فى جميع المدن المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترتفع معدلات البحث على موقع جوجل عن مواعيد الصلاة في شهر رمضان خصوصًا موعد أذان الفجر وكذلك موعد أذان المغرب بغرض معرفة موعد السحور كذك موعد الإفطار في شهر رمضان بالإضافة إلى مواقيت الصلاة بالطبع لباقي اليوم.

وعرضت الهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة للمسلمين لجميع المدن المصرية اليوم ومنها بالطبلع موعد أذان الفجر وكذلك موعد أذان المغرب عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت بالإضافة إلى موعد أذان الظهر والعصر والعشاء.

ونقدم فيما يلي موعد الإمساك وأيضًا موعد أذان الفجر وكذلك موعد أذان المغرب بالإضافة إلى مواعيد باقي الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين في جميع المدن المصرية، عن ثاني أيام شهر رمضان الكريم.

وعرض موقع دار الافتاء المصرية كذلك جدول مواعيد الصلاة في جميع المحافظات المصرية المختلفة عن اليوم الأربعاء 14 إبريل 2021 وبينها عدد كبير من المدن المصرية.

مواعيد أذان الفجر وأيضًا أذان المغرب وباقي الصلوات ثاني أيام شهر رمضان 2021

المدينة موعد الإمساك موعد أذان الفجر الشروق موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء الخارجـة 03:51 04:11 05:37 11:59 03:29 06:21 07:38 رشيد الجديدة 03:24 03:44 05:16 11:44 03:20 06:11 07:33 الإسماعيلية 03:34 03:54 05:25 11:51 03:27 06:18 07:39 دميـاط 03:34 03:54 05:26 11:53 03:29 06:21 07:43 السـلوم 04:00 04:20 05:52 12:20 03:56 06:48 08:10 نويـبع 03:27 03:47 05:16 11:42 03:15 06:07 07:27 حلايــب 03:31 03:51 05:14 11:34 02:59 05:53 07:08 شرم الشيخ 03:31 03:51 05:19 11:43 03:16 06:08 07:26 06-أكتوبر 03:40 04:00 05:31 11:57 03:31 06:23 07:43 كفر الشيخ 03:38 03:58 05:29 11:56 03:32 06:24 07:46 الحامول 03:36 03:56 05:28 11:56 03:32 06:23 07:45 بلطيم 03:37 03:57 05:29 11:56 03:32 06:24 07:46 طابا 03:27 03:47 05:17 11:43 03:17 06:09 07:29 راس سدر 03:34 03:54 05:24 11:50 03:24 06:16 07:36 كاترين 03:31 03:51 05:20 11:45 03:18 06:10 07:29 دهب 03:29 03:49 05:18 11:42 03:15 06:07 07:26 ابوزنيمة 03:33 03:53 05:23 11:48 03:22 06:13 07:33 راس غارب 03:34 03:54 05:22 11:47 03:20 06:12 07:31 القصير 03:34 03:54 05:21 11:43 03:14 06:06 07:23 برنيس 03:33 03:53 05:18 11:38 03:06 05:59 07:15 سفاجة 03:34 03:54 05:21 11:44 03:16 06:08 07:26 مرسى علم 03:33 03:53 05:19 11:41 03:10 06:03 07:19 شلاتين 03:34 03:54 05:18 11:38 03:05 05:58 07:13 سيدى برانى 03:56 04:16 05:49 12:17 03:53 06:45 08:07 الضبعة 03:48 04:08 05:39 12:06 03:42 06:34 07:56 العلمين 03:46 04:06 05:38 12:04 03:40 06:32 07:53 واحة سيوة 04:03 04:23 05:53 12:18 03:52 06:44 08:04 موط (الداخلة ) 03:57 04:17 05:43 12:05 03:34 06:27 07:44 الفرافرة 03:57 04:17 05:45 12:08 03:40 06:32 07:50 البويطى 03:51 04:11 05:40 12:04 03:38 06:29 07:48 باريس 03:52 04:12 05:37 11:58 03:27 06:20 07:36 المحلة الكبرى 03:38 03:58 05:30 11:56 03:32 06:24 07:45 الحمام 03:38 03:58 05:30 11:56 03:32 06:24 07:45 نجع حمادى 03:42 04:02 05:29 11:51 03:22 06:14 07:31 15-May 03:39 03:59 05:29 11:55 03:29 06:21 07:41 السادات 03:41 04:01 05:32 11:58 03:33 06:25 07:46 الصالحية الجديدة 03:36 03:56 05:27 11:53 03:29 06:20 07:42 العاشر من رمضان 03:36 03:56 05:27 11:53 03:28 06:20 07:41 العاصمة الادارية الجديدة 03:38 03:58 05:28 11:54 03:29 06:20 07:41 العبور 03:37 03:57 05:28 11:54 03:29 06:21 07:42 الفشن الجديدة 03:43 04:03 05:32 11:57 03:30 06:22 07:41 المنصورة الجديدة 03:37 03:57 05:29 11:57 03:33 06:25 07:47 النوبارية الجديدة 03:35 03:55 05:26 11:53 03:28 06:20 07:41 بدر 03:45 04:05 05:36 12:02 03:37 06:29 07:49 بنى مزار الجديدة 03:36 03:56 05:25 11:50 03:23 06:15 07:34 بورسعيد الجديدة سلام 03:30 03:50 05:21 11:48 03:24 06:16 07:37 بئر العبدالجديدة 03:35 03:55 05:27 11:54 03:30 06:21 07:43 توشكى الجديدة 03:52 04:12 05:36 11:55 03:22 06:15 07:30 حدائق العاصمة 03:34 03:54 05:24 11:50 03:25 06:17 07:38 رفح الجديدة 03:38 03:58 05:30 11:57 03:33 06:25 07:47 سفنكس الجديدة 03:37 03:57 05:28 11:54 03:29 06:20 07:41 شرق العوينات 03:46 04:06 05:29 11:49 03:15 06:09 07:24 غرب النوبارية 03:34 03:54 05:25 11:52 03:27 06:19 07:40 ادفو 03:42 04:02 05:27 11:49 03:18 06:11 07:27 الأقصر 03:41 04:01 05:27 11:50 03:20 06:12 07:29 اسنا 03:42 04:02 05:28 11:50 03:20 06:12 07:29 القاهرة الجديدة 03:38 03:58 05:29 11:55 03:29 06:21 07:42 الدلنجات 03:40 04:00 05:31 11:58 03:34 06:25 07:47 توشكى 03:51 04:11 05:35 11:55 03:21 06:15 07:29 القـاهـرة 03:39 03:59 05:29 11:55 03:30 06:22 07:42 الأسكندرية 03:41 04:01 05:33 12:00 03:36 06:28 07:50 بورسعيـد 03:32 03:52 05:24 11:51 03:27 06:19 07:41 السـويس 03:34 03:54 05:24 11:50 03:25 06:16 07:37 العريـش 03:26 03:46 05:18 11:45 03:21 06:13 07:34 الطور 03:33 03:53 05:21 11:46 03:19 06:11 07:29 دمنـهـور 03:40 04:00 05:31 11:58 03:34 06:26 07:47 طنطــا 03:38 03:58 05:30 11:56 03:32 06:23 07:45 المنصورة 03:36 03:56 05:28 11:55 03:30 06:22 07:44 الزقـازيق 03:37 03:57 05:28 11:54 03:30 06:21 07:42 الفـيــوم 03:42 04:02 05:32 11:57 03:31 06:23 07:43 بنى سويف 03:41 04:01 05:31 11:56 03:30 06:21 07:41 المنـيـا 03:45 04:05 05:33 11:57 03:30 06:22 07:41 أسيــوط 03:45 04:05 05:32 11:56 03:27 06:19 07:37 سـوهاج 03:44 04:04 05:31 11:53 03:25 06:17 07:34 قـــنا 03:40 04:00 05:27 11:49 03:20 06:12 07:30 أســوان 03:43 04:03 05:28 11:49 03:16 06:10 07:25 مطـروح 03:52 04:12 05:44 12:11 03:47 06:39 08:01 الغردقـة 03:34 03:54 05:21 11:45 03:17 06:09 07:27

وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية وجود الكثير من المعاني المستفادة من شهر رمضان وأولها التدريب على الصبر، وأن سبحانه وتعالى بشر بأن الصبر جزاؤه الجنة، وأن أن إطعام الطعام للنفس وللأهل وللغير في هذا الشهر الفضيل من الأمور المحببة شرعاً، ولكن بلا إسراف أو تبذير؛ والأولى لمن يسرف ويبذر في هذا الشهر الكريم أن ينظر إلى الجيران والأقارب وباقي المحتاجين.

وأضاف فضيلة المفتي أنه يجب أداء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقْضُوا للهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ، وعلى المسلم أيضًا أن يتوب عن أكل حقوق الناس بالباطل ويرد هذه الحقوق فورًا إن استطاع.

وقال الدكتور شوقي علام أنه لا حرج في تعجيل إخراج الزكاة، وإخراج زكاة هذا العام والعام المقبل أيضًا، بسبب فيروس كورونا لتحقيق المصلحة الشرعية، مشيرًا إلى صدور فتاوي من دار الإفتاء خلال الفترة الماضية بهذا الشأن، مؤكدًا على أن الرسول أخذ من عمه العباس زكاة سنتين قادمتين في ظرف معين استدعى تقديم الزكاة، وهو يؤكد مشروعية تقديم الزكاة في ذلك في الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

وقال فضيلة مفتي الجمهورية بضرورة احترام رأي العلم والطب بخصوص الصوم في ظل ظروف فيروس كورونا والذين قالا بأنه يقوي المناعة.

وناشد الدكتور شوقي علام المواطنين بضرورة الابتعاد عن السلوكيات السلبية وتضييع الأوقات في غير المفيد على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات وغيرها، وأن يحرصوا على المفيد والنافع وينتهزوا فرصة هذا الشهر لتدريب النفس على الابتعاد عن المعاصي والمحرمات؛ لينالوا ثواب الشهر الفضيل على الوجه الأكمل للتعود على الطاعة والتصرفات النافعة بعد رمضان.

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن شهر رمضان له خصوصية عن سائر شهور السنة، وهو موسم للطاعة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعجل قدوم رمضان ويدعو الله: «اللهم بلغنا رمضان» لاستعجال الطاعة.

وأشار فضيلة المفتي إلى أن فضائل الصيام كثيرة ويصعب حصرها وفضل الله واسع وكرمه عميم، وأن للصائمين منزلة كبيرة في الآخرة، وبفضل الله يدخلون الجنة من باب الريان المخصص للصائمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن في الجنة بابًا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يُقال: أين الصائمون؟ فيقومون فإذا دخلوا أغلق».

وقال فضيلة المفتي عن كيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وعلينا في رمضان أن نُغيِّر من سلوكياتنا وأفعالنا السيئة إلى الأعمال الحسنة والإيجابية والتوبة عن الأفعال التي لا يرضاها الله والتهيؤ ظاهرًا وباطنًا لإحياء الشهر الكريم بإخلاص النية لله تعالى والعزم على اغتنام أوقاته بالعبادة والاجتهاد فيه بالأعمال الصالحات.

وقال فضيلة مفتي الجمهورية النظر إنه لا مانع شرعًا من أداء صلاة التراويح في المنزل؛ بنية تجنب انتقال عدوى فيروس كورونا، مناشدًا الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

اقرأ أيضًا: