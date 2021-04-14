شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الشباب بحي طريق الداخلة في الخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال جولته التفقدية مساء أمس بمدينة الخارجة مشروعات الشباب بحي طريق الداخلة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

حيث أكد ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على الذوق العام والمظهر الحضاري للمنطقة لتوفير متنفس للمواطنين، مشيداََ بأفكار الشباب من المستفيدين من المشروع.

من ناحية أخرى، وجه الزملوط بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير حديقة السلام والعمل بالتوازي في أعمال التطوير الداخلية والتوسعات بالمنطقة المجاورة.