شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصرع 14 شخصًا وإصابة 4 أخرين فى حادث تصادم اتوبيس طريق أسيوط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان مصرع 14 شخصًا وإصابة 4 أخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق "أسيوط - البحر الأحمر"، مضيفة أنه تم الدفع بـ31 سيارة إسعاف لإنقاذ المصابين ونقل الجثث المتفحمة.

وكان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس نقل ركاب بطريق "أسيوط - البحر الأحمر" باتجاه سوهاج ووقوع ضحايا ومصابين.

وعلى الفور توجه المحافظ لمكان الحادث وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى، والجثث للمستشفيات، وتم وضع حواجز مرورية، وتعديل حركة المرور بالطريق منعًا للتزاحم، وجارى رفع السيارة والأتوبيس وانقاذ باقى الركاب .