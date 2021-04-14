أول إجراء من "الصحفيين" ضد متحدث الصحة: نرفض ممارساته المتكررة وننتظر تحقيق الوزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

اتخذ مجلس نقابة الصحفيين، اليوم، في اجتماعه 4 قرارات تخص واقعة منع متحدث الصحة للصحفيين من تأدية عملهم خلال زيارة الوزيرة الأخيرة لمحافظة قنا في إطار جولة في جنوب الصعيد في ظل زيادة إصابات كورونا.

وأكد البيان الذي أصدره نقيب الصحفيين اليوم أن الشكاوي من متحدث الصحة متكررة وسبق أن وقعت في مناسبات أخرى.

وكان الصحفيون من مراسلي صحف ومواقع إخبارية في قنا تقدموا بشكوى للنقيب ضياء رشوان حول منعهم من تأدية عملهم وتغطية زيارة الوزيرة إلى قنا، حيث قام المتحدث باسم وزارة الصحة بخطف موبايلاتهم عند نقل وقائع زيارة الوزيرة في مستشفى صدر قنا، الأمر الذي كان بمثابة اعتداء جسدي رغم الحقوق التي منحها لهم الدستور والقانون عند تأدية مهام عملهم، وانسحبوا بعدها احتجاجا على ما حدث معهم.

وقال مجلس نقابة الصحفيين، إنه استعرض خلال اجتماعه أمس الاثنين، باهتمام كبير وقلق بالغ ما ورد في المذكرة المقدمة من الزملاء الصحفيين بمحافظة قنا، بخصوص ما جاء فيها من قيام الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بمنع الصحفيين من تأدية عملهم لتغطية الزيارة وحظره قيامهم بتصوير تحركات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أثناء زيارتها لمحافظة قنا.

وأوضحت النقابة في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه الشكوى تكررت في سياقات ومناسبات سابقة، حاولت فيها النقابة حلها ولم تصل إلى نتائج إيجابية.

وأصدر مجلس نقابة الصحفيين 4 قرارات في هذه الواقعة تشمل:

أولا: الإعراب عن رفضه واستنكاره لمنع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الزملاء من ممارسة عملهم وحقهم في الحصول على المعلومات والتغطية وحضور المؤتمرات والاجتماعات العامة والتصوير، والذي يكفله الدستور في المادتين (68) و(71) منه، والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام في المواد (10) و(11) و(12) منه.

ثانيا: مطالبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم لرد اعتبار الزملاء الذين تعرضوا لها، بما يحفظ لهم حقوقهم القانونية والمهنية والنقابية في ممارسة عملهم، لإتاحة المجال لهم لتوصيل حقيقة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة للمجتمع المصري في مجال الصحة عموما وفي مواجهة جائحة كورونا بشكل خاص.

ثالثا: قيام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان باتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية بالتعاون مع النقابة والمؤسسات الصحفية، من أجل تسهيل عمل الزملاء الصحفيين في التغطية المنتظمة والفعالة لأنشطة الوزارة الكبيرة والواسعة والمهمة في الحفاظ على صحة المصريين جميعا.

رابعا: ينتظر مجلس النقابة نتائج التحقيقات التي ستجريها وزيرة الصحة في هذا الشأن لاتخاذ إجراءاته اللازمة لحفظ كرامة الزملاء الصحفيين.

يذكر أنه قبل أيام تعرض الصحفيون والإعلاميون لمضايقات من الإدارة الإعلامية والمتحدث باسم الصحة عند نقل وقائع مؤتمر الوزيرة الأخير حول مستجدات الوضع الوبائي لكورنا في مصر، وجرى منع بعضهم من تغطية الفعالية.