البابا تواضروس يلتقي المجالس الإقليمية للأحوال الشخصية بمصر وأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء اجتماعًا بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، للمجالس الإقليمية للأحوال الشخصية في مصر وأفريقيا وهي:

- القاهرة وأفريقيا برئاسة نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ (اعتذر بسبب الظروف الصحية).

- الإسكندرية وبحرى برئاسة نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.

- الصعيد برئاسة نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن.

حضر الاجتماع أعضاء كل مجلس من الآباء الكهنة والمحامين والطبيبات، كما شارك في الاجتماع ثلاثة من الآباء الأساقفة الذين سيتولون مسؤولية هذه المجالس فى دورته الثالثة والتي من المقرر أن تبدأ في يوليو ٢٠٢١ ، لمدة ثلاث سنوات وهم:

- الأنبا غبريال أسقف بني سويف، للصعيد.

- الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، للإسكندرية وبحري.

- الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، للقاهرة وأفريقيا.

واستعرض البابا مع الحاضرين أعمال المجالس خلال الدورة الحالية، وأهم التحديات والمشكلات التي واجهتهم، وقدموا بعض الخبرات العملية، حيث قامت المجالس الإقليمية الثلاثة بدراسة حوالي خمسة آلاف ملف من ملفات الأحوال الشخصية خلال الدورة الحالية. وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على عدة توصيات سيتم تطبيقها فيما هو قادم.

وتوجد ثلاثة مجالس إقليمية أخرى للأحوال الشخصية خارج مصر، في كلٍ من أمريكا وأوروبا وأستراليا سيتم عقد لقاء تنسيقي لها قريبًا.